Ibrahimovic, che guaio: infortunio alla coscia, il Milan trema (Di lunedì 23 novembre 2020) NAPOLI - Finisce con apprensione la magica serata di Zlatan Ibrahimovic , che ha trascinato il Milan alla vittoria in casa del Napoli, segnando due gol: il 39enne bomber svedese, capocannoniere della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) NAPOLI - Finisce con apprensione la magica serata di Zlatan, che ha trascinato ilvittoria in casa del Napoli, segnando due gol: il 39enne bomber svedese, capocannoniere della ...

FBiasin : La cosa che impressiona di più di #Ibrahimovic è che terminerà la carriera senza aver vinto un Pallone d'Oro. A q… - AntoVitiello : Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle pros… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - AgoCannella : #NapoliMilan 1-3 Il Milan ormai è una squadra che si conosce alla perfezione che ha anche Ibrahimovic come valore aggiunto - TOSADORIDANIELA : RT @AntoVitiello: Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di #Ibrahim… -