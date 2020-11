Ibra flessori e Saelemaekers caviglia ko | esami nelle prossime ore

Leggi su alfredopedulla

Il Milan in ansia per Zlatanhimovic che ha riportato un problema al flessore della coscia, la speranza dei rossoneri è che si sia fermato in tempo, ma sull'infortunio bisogna aspettare glistrumentali delleore. Ko ancheper una distorsione allasinistra, anche per lui bisognerà attendere l'esito degli.