I numeri dell'emergenza coronavirus, il punto della settimana (Di domenica 22 novembre 2020) coronavirus, l'andamento dell'epidemia dal 16 al 22 novembre 2020. Diminuisce il tasso di positività, rallentano terapie intensive e ricoveri. ROMA – coronavirus, l'andamento dell'epidemia dal 16 al 22 novembre. Si confermano i segnali di un rallentamento della curva anche nella settimana che si è appena conclusa. In un confronto con la scorsa, aumentano di poco i tamponi (1.510.190 rispetto a 1.503.673) e diminuiscono i nuovi casi (230.350 rispetto a 243.444). Da registrare anche una riduzione del tasso di positività rispetto a sette giorni fa. La percentuale di questa settimana è del 15,2%, mentre quello al 15 novembre era del 16,1%. coronavirus in Italia, l'andamento dell'epidemia dal 16 al 22 novembre Come detto si rafforzano i segnali di raffreddamento ...

