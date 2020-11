“Ho perso 12 kg”. Smagrita, Loredana Bertè si fa vedere in tv così: cosa c’è dietro il cambiamento della cantante (Di domenica 22 novembre 2020) Ospite di Silvia Toffanin, Loredana Berté si è lasciata andare a una lunga confessione. Nel salotto di Canale 5 si è parlato di violenza sulle donne, un male che colpisce ogni anno migliaia di persone ogni anno. Una sorte toccata anche a Loredana Berté che ha raccontato di quando, 17enne, venne abusata: “Mi ha presa a botte, a calci e pugni, e mi ha violentata. Non ho potuto denunciare, questa è la cosa più atroce”. Purtroppo per lei, ha detto che quello non è stato l’unico episodio traumatico della sua vita, visto che ha dovuto convivere anche con un padre severissimo. Secondo quanto riferito dalla cantante, suo padre era una persona violenta “perché odiava le femmine. Quando mio padre metteva Beethoven voleva dire che qualcuno doveva essere picchiato a sangue”. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Ospite di Silvia Toffanin,Berté si è lasciata andare a una lunga confessione. Nel salotto di Canale 5 si è parlato di violenza sulle donne, un male che colpisce ogni anno migliaia dine ogni anno. Una sorte toccata anche aBerté che ha raccontato di quando, 17enne, venne abusata: “Mi ha presa a botte, a calci e pugni, e mi ha violentata. Non ho potuto denunciare, questa è lapiù atroce”. Purtroppo per lei, ha detto che quello non è stato l’unico episodio traumaticosua vita, visto che ha dovuto convivere anche con un padre severissimo. Secondo quanto riferito dalla, suo padre era unana violenta “perché odiava le femmine. Quando mio padre metteva Beethoven voleva dire che qualcuno doveva essere picchiato a sangue”. Una ...

