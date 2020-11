Highlights e gol Roma-Parma 3-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 22 novembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Roma-Parma 3-0, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Tutto facile per i giallorossi che all’Olimpico si impongono per 3-0 con le reti di Borja Mayoral (28?) e Mkhitaryan (doppietta, 32?, 40?). La Roma sale a quota diciassette punti in classifica e trova la terza vittoria consecutiva in campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Glie le azioni salienti di3-0, match dell’ottava giornata di. Tutto facile per i giallorossi che all’Olimpico si impongono per 3-0 con le reti di Borja Mayoral (28?) e Mkhitaryan (doppietta, 32?, 40?). Lasale a quota diciassette punti in classifica e trova la terza vittoria consecutiva in campionato. SportFace.

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - sportli26181512 : Fortuna Sittard-Feyenoord 1-3: Bella rimonta esterna del Feyenoord sul Fortuna Sittard nel match valevole per la no… - Bizio07 : RT @SkySport: CROTONE-LAZIO 0-2 Risultato finale ? ? #Immobile (21’) ? #Correa (58’) ? Serie A - 8^ Giornata ? ?? Gli highlights ? https:… - sportli26181512 : Fulham-Everton 2-3: Attacchi assoluti protagonisti nella sfida tra Everton e Fulham. Nel match della nona giornata… - sportli26181512 : Nantes-Metz 1-1: Nantes e Metz si dividono un punto a testa. Nel match valido per la undicesima giornata della Ligu… -