Highlights dicembre 2020 Boing tv

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 22 novembre 2020) LEGO MASTERS AUSTRALIA – LA FINALE IN PRIMA TV FREE Il 21 e 22, alle 19.50 Arrivano in Prima Tv Free su(canale 40 del DTT) le puntate finali del gameshow LEGO MASTERS AUSTRALIA. Tutti gli appassionati fan dello show scopriranno finalmente la squadra vincitrice che si aggiudicherà il premio di 100mila dollari e l’ambito trofeo LEGO® Masters Australia appositamente realizzato per l’occasione. L’appuntamento sul canale è per il 21 e 22, alle 19.50. Nel corso delle puntate, otto squadre di appassionati costruttori, seguendo le indicazioni dei giudici di gara, hanno realizzato con l’aiuto della fantasia e delle loro capacità ingegneristiche una serie di strutture impressionanti, utilizzando i mattoncini più famosi e amati di sempre. I partecipanti si sono così cimentati nelle costruzioni più complesse ...