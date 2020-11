Haaland: “Ho detto a Favre che se non mi avesse sostituito avrei segnato pure il quinto” (Di domenica 22 novembre 2020) Addirittura quattro le reti segnate ieri all’Hertha Berlino in poco più di mezz’ora da Erving Haaland. L’allenatore del Dortmund, Favre, ha scelto di sostituirlo cinque minuti prima del novantesimo per far entrare un altro gioiellino, il poco più che 16enne Moukoko. Al momento del cambio le telecamere hanno inquadrato Haaland e Favre discutere, sempre col sorriso sulla bocca: “Gli ho detto che se non mi avesse sostituito avrei segnato pure il quinto!”, ha dichiarato l’attaccante norvegese nel post partita. Foto: Twitter Ufficiale Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Addirittura quattro le reti segnate ieri all’Hertha Berlino in poco più di mezz’ora da Erving. L’allenatore del Dortmund,, ha scelto di sostituirlo cinque minuti prima del novantesimo per far entrare un altro gioiellino, il poco più che 16enne Moukoko. Al momento del cambio le telecamere hanno inquadratodiscutere, sempre col sorriso sulla bocca: “Gli hoche se non miil quinto!”, ha dichiarato l’attaccante norvegese nel post partita. Foto: Twitter Ufficiale Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

