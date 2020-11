Ha trecentomila euro sul conto corrente | le danno il bonus spesa Sapete chi è la signora? Il disastro grillino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Viva l'Italia, in particolare quegli italiani che, persino in tempi di pandemia, proprio non ce la fanno a non truffare lo Stato e gli altri cittadini, ma che soprattutto offendono tutti coloro che oggi, a causa del Coronavirus, si trovano in grave difficoltà economica. Viva l'Italia, specie chi è riuscito a percepire, indebitamente, il "Covid-19" stanziato dal governo per chi è in tale stato d'indigenza da non potersi permettere non solo la, ma i beni di prima necessità. Ma ieri mattina un po' di giustizia è stata fatta grazie al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che ha scoperto che oltre 700 persone hanno ottenuto questo beneficio senza diritto. Dalle indagini è emerso che alcuni avevano ricevuto il voucher pur avendo uno stipendio, una pensione o percependo già il Reddito di Cittadinanza, la ...