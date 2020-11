“Gunda” | docufilm visionario sul veganismo – TFF38

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) La settima arte è poesia, emozioni, fantasia e sentimenti. Oltre allo svago e agli straordinari effetti speciali che la tecnologia ha consentito di esprimere in un universo estetico di retorica, l’arte invita sempre il pubblico a una catarsi. Un viaggio con il quale condividere un’esperienza. Ne è un esempio: “Gunda“, inno alla vita; già presentato alla Berlinale 70 nella sezione Encounters e al New York Film Festival 58, l’affascinante risultato del regista russo Viktor Kossakovsky giunge alla 38esima edizione del Torino Film Festival, presentato fuori concorso nella sezione TFFdoc, sottolinea l’importante meditazione viscerale sull’esistenza animale. Privo di esseri umani il documentario da spazio ai piccoli momenti della vita di vari animali da fattoria, attraverso il punto di vista di un maiale o il muggito di una mucca, dimostrando come non siamo l’unica specie in grado di ...