Guida Tv Lunedì 23 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L'Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Vite in fuga 1×03-04 1a Tvore 23:35 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Assassing's Creed 1a TvGrazie ad una tecnologia in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch accumula le conoscenze e le abilità di un suo antenato del XV secolo, appartenuto ad una misteriosa società segreta, gli Assassini… ore 23:15 Una Pezza di Lundiniore 23:45 Stracult Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Il terremoto – Irpinia 1980 (doc) Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia(show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:50 Tg5 Italia 1ore 19:00 Amici Day Time ore 19:30 CSI New York 4×05 ore 20:40 ...

