Guendalina Tavassi rivela cosa c'è nei video spinti rubati: "Non ho vergogna" (Di domenica 22 novembre 2020) L'influencer interviene assieme al marito in una lunga diretta Instagram, spiegando il contenuto dei video trafugati dal suo cellulare e dichiarando che ci sarà il pugno di ferro da parte della polizia postale nei confronti di coloro che ne fomenteranno la diffusione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

dontcalmynaame : Guendalina Tavassi che dice che quello che le è successo è peggio se paragonato all’essere violentati ma ti ripigli testa di cazzo - c_carlodes : Guendalina Tavassi in lacrime: 'Mi hanno hackerato il cellulare, dentro c'erano video hot con mio marito' - Il Fatt… - darveyfeels_ : RT @_VeronicaG: Sapete cosa dovete fare se vi arriva il video di Guendalina Tavassi? Esatto, CANCELLARLO. - martaph01 : @theres52ways hanno hackerato foto e video di guendalina tavassi io non so assolutamente chi sia ma pare famosa e o… - otiv_tmd3 : RT @daddydalbert: Ma chi cazzo la conosce guendalina tavassi come faccio a indignarmi -