Guendalina Tavassi | il marito dichiara | lo posso prendere in c***o – VIDEO

Leggi su kronic

(Di domenica 22 novembre 2020)al centro di un episodio di cyber bullismo, ilUmberto non ci sta e si sfoga sui social network.(Instagram)In questi giorni il tema del “revenge porn” e dela violenza sulle donne, tiene banco in maniera considerevole a livello mediatico. Dopo il caso dell’insegnate di Torino, l’opinione pubblica è stata sensibilmente scossa da un caso che sta facendo parlare. E tornare in auge quello che è un tema cruciale, ovvero di quanto le donne risultino spesso oggetto di atti di cyber bullismo. Anche il calcio, nella giornata oggi, farà sentire la propria voce, manifestando con un segno rosso sul volto dei calciatori contro la violenza sulle donne. Negli ultimi anni i casi di “revenge porn” sono aumentati in maniera esponenziale, proporzionalmente ...