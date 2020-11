Guendalina Tavassi | chi è e cosa fa il marito Umberto

(Di domenica 22 novembre 2020) Nei giorni scorsi, l’ex concorrente del Grande Fratello, undicesima edizione, ed oggi opinionista del salotto di Barbara D’Urso,, ha denunciato di essere stata vittima di un hacker. Rubati, dal suo cellulare, oltre ai suoi dati sensibili, anche foto e video di lei, in intimità, con il. Ecco chi sono le vittime di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

chiaralapatata : RT @ToniaPeluso: Hanno hackerato l’iCloud di Guendalina Tavassi e rubato pezzi della sua intimità. Bella la solidarietà, ma siate attivi, s… - zorlandoteam : RT @ToniaPeluso: Hanno hackerato l’iCloud di Guendalina Tavassi e rubato pezzi della sua intimità. Bella la solidarietà, ma siate attivi, s… - ___coldplayer : RT @ToniaPeluso: Hanno hackerato l’iCloud di Guendalina Tavassi e rubato pezzi della sua intimità. Bella la solidarietà, ma siate attivi, s… - Marcolpgc : RT @cortomuso: Il marito di Guendalina Tavassi, alias Shakespeare - BITCHYFit : Guendalina Tavassi piange disperata e si rivolge alla Polizia: i video con l’appello ai fan -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Caffeina Magazine

Guendalina Tavassi ha denunciato su Instagram il furto di video e foto hot con il marito: l'ICloud dell'ex gieffina è stato hackerato e i file girano già su Whatsapp e Telegram. I video spinti di Guen ...Guendalina Tavassi in lacrime mentre si reca presso la caserma per denunciare gli hacker. Un furto digitale in piena regola, video privati rubati alla nota influencer romana e postati illegalmente su.