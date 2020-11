Guatemala: proteste contro il presidente, manifestanti danno fuoco al parlamento (Di domenica 22 novembre 2020) Centinaia di manifestanti in Guatemala hanno protestato contro il Governo riuscendo ad entrare nel parlamento e a dare fuoco ad alcune aree della struttura. Chiedono le dimissioni del presidente Alejandro Giammattei dopo l’approvazione di una legge finanziaria che ha innescato la rabbia del popolo. Incendiato il parlamento e diversi feriti La polizia ha fermato dieci persone mentre cinquanta manifestanti sono stati feriti durante gli scontri e trasportati in ospedale. Uno di essi è in gravi condizioni. Nella rabbia dei manifestanti c’è la mancata cura e assistenza per combattere l’epidemia di Covid, tagli alla sanità e all’istruzione e una legge da 13 miliardi di dollari che favorisce le infrastrutture legate alle grandi imprese ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020) Centinaia diinhanno protestatoil Governo riuscendo ad entrare nele a daread alcune aree della struttura. Chiedono le dimissioni delAlejandro Giammattei dopo l’approvazione di una legge finanziaria che ha innescato la rabbia del popolo. Incendiato ile diversi feriti La polizia ha fermato dieci persone mentre cinquantasono stati feriti durante gli scontri e trasportati in ospedale. Uno di essi è in gravi condizioni. Nella rabbia deic’è la mancata cura e assistenza per combattere l’epidemia di Covid, tagli alla sanità e all’istruzione e una legge da 13 miliardi di dollari che favorisce le infrastrutture legate alle grandi imprese ...

RaiNews : La polizia ha fermato una ventina di manifestanti e quasi 50 sono stati inviati in ospedale per le ferite riportate… - QuotidianPost : Guatemala: proteste contro il presidente, manifestanti danno fuoco al parlamento - Davjd_S : RT @ImolaOggi: ??Proteste in Guatemala: i manifestanti hanno esposto una ghigliottina e hanno appiccato il fuoco al Parlamento https://t.co… - a_cegna : “I governatori dei paesi limitrofi al #Guatemala, come Honduras ed El Salvador, dovrebbe temere per l’effetto domin… - palabritadepape : RT @ChrisPeverieri: #Guatemala | Dopo le radicali proteste di ieri contro il governo di Giammattei e le sue politiche neoliberali, circolan… -