Guatemala: manifestanti fanno irruzione in Parlamento (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - Guatemala CITY, 22 NOV - In Guatemala centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione nel Parlamento per protestare contro il governo. Lo riferisce Efe. I manifestanti, per lo più ...

