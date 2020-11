Guardia del corpo: perché Lady Diana rinunciò al sequel (Di domenica 22 novembre 2020) Kevin Costner ha confermato che Lady Diana avrebbe dovuto recitare con lui in un sequel di Guardia del corpo al posto di Whitney Houston. Durante un'intervista di PeopleTV Kevin Costner ha confermato che Lady Diana, la defunta Principessa di Galles, avrebbe dovuto recitare al suo fianco in un sequel di Guardia del corpo, in cui l'attore aveva interpretato un agente assegnato a proteggere una pop star: Whitney Houston. Diana però morì prima che il sequel diventasse ufficiale. Costner dichiarò: "Allo studio piacque molto l'idea di realizzare un sequel del film in cui la Principessa di Galles avrebbe preso il posto della Houston. Io lo sapevo ma nessun rappresentante dello ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 novembre 2020) Kevin Costner ha confermato cheavrebbe dovuto recitare con lui in undidelal posto di Whitney Houston. Durante un'intervista di PeopleTV Kevin Costner ha confermato che, la defunta Principessa di Galles, avrebbe dovuto recitare al suo fianco in undidel, in cui l'attore aveva interpretato un agente assegnato a proteggere una pop star: Whitney Houston.però morì prima che ildiventasse ufficiale. Costner dichiarò: "Allo studio piacque molto l'idea di realizzare undel film in cui la Principessa di Galles avrebbe preso il posto della Houston. Io lo sapevo ma nessun rappresentante dello ...

