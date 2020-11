“Grazie ad alcuni agenti per informazioni sottobanco e lavoro con Ong”. Le parole choc della giornalista Rai (Video) (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – “Un ringraziamento a quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco e che continuano a lavorare con le Ong anche se hanno ordini diversi”. E’ quanto incredibilmente affermato da Angela Caponnetto, giornalista di Rai News 24, durante una Videoconferenza organizzata via Zoom dall’Ong Mediterra Saving Humans. In collegamento c’erano pure Luca Casarini, ex leader dei centri sociali e attuale attivista pro-immigrati, e Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana. parole decisamente sconcertanti quelle della Caponnetto, “scovate” dalla nostra collaboratrice Francesca Totolo. ??La “pluricrocerista sulle navi delle #Ong” @AngiKappa di @RaiNews, durante la conferenza di @RescueMed: “Un ringraziamento a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – “Un ringraziamento a quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazionie che continuano a lavorare con le Ong anche se hanno ordini diversi”. E’ quanto incredibilmente affermato da Angela Caponnetto,di Rai News 24, durante unaconferenza organizzata via Zoom dall’Ong Mediterra Saving Humans. In collegamento c’erano pure Luca Casarini, ex leader dei centri sociali e attuale attivista pro-immigrati, e Beppe Giulietti, presidenteFederazione Nazionale Stampa Italiana.decisamente sconcertanti quelleCaponnetto, “scovate” dalla nostra collaboratrice Francesca Totolo. ??La “pluricrocerista sulle navi delle #@AngiKappa di @RaiNews, durante la conferenza di @RescueMed: “Un ringraziamento a ...

repubblica : La bimba nomade andrà all'asilo in taxi grazie alla solidarietà di alcuni cittadini - maxwolf63 : “Grazie ad alcuni agenti per informazioni sottobanco e lavoro con Ong”. Le parole choc della giornalista Rai (Video… - _louis_sun : grazie dibsywbah vi amo :) ?? per alcuni saranno pochi ma a me bastano e avanzano dato che pensavo di stare antipati… - Lolitality_ : @GrandeFratello @GrandeFratello Per favore, riproduci dell'altra musica brasiliana. Ecco una playlist con alcuni s… - _Introducing_me : RT @mauro_marley: Comunque per alcuni Ronaldo segnava grazie a Sarri in panchina -

Ultime Notizie dalla rete : “Grazie alcuni L'importanza dello streaming nell'intrattenimento 4.0 Fortune Italia