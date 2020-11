‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 69: commenti al live (Di domenica 22 novembre 2020) giorno 69 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 22 novembre 2020)69 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - infoitcultura : Grande Fratello Vip (in diretta dalla casa) del 22 novembre: video - AGalli99 : RT @GiuseppePalma78: Il declino di una civiltà passa anche da qui. Del resto, se il premier è consigliato da un ex Grande Fratello, ormai t… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Edoardo Bennato: «Non c'è è un mix di nuove e vecchie canzonacce» Panorama