GP Portogallo gara MotoGP | Oliveira profeta in patria

(Di domenica 22 novembre 2020) Il GP del, ultimadel mondiale2020, ha unin. Miguelparte dalla pole, comanda dal primo all’ultimo giro, e vince per distacco. Il portacolori KTM Tech 3 mette sul campo un ritmo indiavolato, irraggiungibile per tutti. Non ci sono parole per descrivere una prestazione così magistrale: Miguel è alla sua seconda vittoria dell’anno, dopo il clamoroso successo della scorsa estate in Stiria. Franco Morbidelli ritorna ancora sul podio, confermando il suo stato di forma. Il romano si ritrova di nuovo in lotta con Jack Miller, suo rivale già nella scorsadi Valencia. I due si ritrovano tutta laa distanza ravvicinata, con “Jackass” che ha qualche centesimo nel taschino in più del “Morbido”. Ma ...