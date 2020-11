GP Portogallo gara Moto3: Arenas campione (Di domenica 22 novembre 2020) Albert Arenas è campione del mondo Moto3, al termine di una gara del GP del Portogallo ad alta tensione. Lo spagnolo del team Aspar deve gestire la pressione della bagarre per le posizioni di rincalzo, sempre al limite, più la pressione dei suoi avversari in campionato, Ai Ogura e Tony Arbolino. Al termine di 23 lunghi giri, tra sorpassi, carenate e qualche episodio in cui rischia la caduta, Albert termina solo 12esimo, ma gli è sufficiente per diventare campione del mondo. Ma ce la fa per un soffio: sono solo 4 i punti di vantaggio sul primo inseguitore, Tony Arbolino. Arbolino è autore di una rimonta spettacolare, dopo la deludente 27esima piazza in qualifica. Il lombardo è in modalità attacco fin dal primo giro, quando recupera ben 10 posizioni. Il ritmo blando della concorrenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Albertdel mondo, al termine di unadel GP delad alta tensione. Lo spagnolo del team Aspar deve gestire la pressione della bagarre per le posizioni di rincalzo, sempre al limite, più la pressione dei suoi avversari in campionato, Ai Ogura e Tony Arbolino. Al termine di 23 lunghi giri, tra sorpassi, carenate e qualche episodio in cui rischia la caduta, Albert termina solo 12esimo, ma gli è sufficiente per diventaredel mondo. Ma ce la fa per un soffio: sono solo 4 i punti di vantaggio sul primo inseguitore, Tony Arbolino. Arbolino è autore di una rimonta spettacolare, dopo la deludente 27esima piazza in qualifica. Il lombardo è in modalità attacco fin dal primo giro, quando recupera ben 10 posizioni. Il ritmo blando della concorrenza ...

SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - RaiSport : ?? #Portogallo: Arenas campione #Moto3, gara a #Fernandez ?Niente da fare per Tony #Arbolino, che chiude al quinto p… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: MotoGP | GP Portogallo - Cronaca in diretta della gara di Portimao [ LIVE ] #F1inGenerale #MotoGP #Portimao #Portuguese… - F1inGenerale_ : MotoGP | GP Portogallo - Cronaca in diretta della gara di Portimao [ LIVE ] #F1inGenerale #MotoGP #Portimao… - gponedotcom : LIVE Gara Moto2 Portimao: la diretta minuto per minuto: Duello finale in Portogallo con Bastianini, Lowes, Marini e… -