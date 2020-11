Gotti | “Sono soddisfatto della mia rosa | meritiamo una classifica migliore De Paul ha una grande forza mentale”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 22 novembre 2020) L’allenatore dell’Udinese Lucaha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa: “La partita di oggi è stata una partita di Serie A. Era un match equilibrato, il gol di Deha indirizzato la gara in un certo modo. Non siamo stati bravi nel finale a tenerli lontani dalla nostra area.De? È un giocatore molto forte, la sua benzina è nella testa, è forte mentalmente.Se sono contentomia? Non voglio nemmeno pensare al mercato, sonodi ciò che ho e cercherò di far rientrare tutti al massimo delle possibilità.di avere qualcosa in più in, abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato carissimo. Lazio e Atalanta saranno impegni complicati, ma li affronteremo volentieri. È giusto affrontare ...