Godin e il Covid | “Una foto senza mascherina in Colombia ma…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 22 novembre 2020) Diegoracconta la positività al coronavirus riscontrata nelle scorse ore di ritorno dagli impegni con l'Uruguay. Il difensore del Cagliari ha contratto il-19 probabilmente a causa dei diversi viaggi internazionali effettuati. Parlando a Telemundo, il centrale rossoblù ha raccontato le sue condizioni ma anche in che modo potrebbe essere venuto a contatto col virus pandemico.racconta: "Quella..."caption id="attachment 1034087" align="alignnone" width="471", getty images/caption"Sono partito dall’Uruguay che i risultati del tampone erano negativi. Anche il tampone rapido fatto in aeroporto assieme a Nandez prima di tornare in Italia era negativo", ha spiegato. "Ma quello che ho fatto la mattina seguente ...