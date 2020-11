Giuntoli | «Milik? Abbiamo un tesoretto in mano per il mercato di gennaio»

(Di domenica 22 novembre 2020)parla anche dia Sky prima di Napoli-Milan «Ibrahimovic? Se ne parlava quando c’era Ancelotti, eravamo affaccendati in questioni più serie. Continuavamo a non fare un punto,cambiato strada. «Non si può parlare di partita scudetto. Ogni partita è un indicatore di quel che si può fare, una squadra che è stata ribaltata in un anno e mezzo». «C’è da dire che Gattuso ha un rapporto molto forte con la squadra, usa momenti di tensione per caricarli. Lui disse che Bakayoko era un ragazzo splendido. Eravamo attenti, volevamo prendere qualcuno easpettato l’occasione. Stava trattando con una squadra tedesca». Di Marzio dice che era l’Hertha Berlino.. «Pensiamo che ildisarà privo di tanti attaccanti. Pensiamo di vere un ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Milik

Dopo anni di dominio del Nord, quest’anno in Serie A la musica sembra essere cambiata. Come possiamo vedere grazie alle quote di Librabet, infatti, tra le principali indiziate per la conquista dello s ...Milik e Jerome Boateng. Sono questi i nomi nuovi che hanno puntato Inter e Milan. Si tratta di due giocatori che a giugno si libereranno a parametro zero e che quindi Napoli e Bayern Monaco preferireb ...