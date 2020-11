Giulia ex figlia Paolo Mengoli, “Lo ha fatto solo per visibilità” (Di domenica 22 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia era la figlia di Paolo Mengoli, prima di tutto questo polverone, ma ad oggi dichiara di sentirsi ancora sua figlia, ma accusa il padre Paolo Mengoli, 70 anni, è un cantante e cantautore italiano nato a Bologna, attualmente sposato con Claudia Pezzoni, avvocato penalista di grande successo, famosa per essersi occupata del rapimento del Leggi su youmovies (Di domenica 22 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.era ladi, prima di tutto questo polverone, ma ad oggi dichiara di sentirsi ancora sua, ma accusa il padre, 70 anni, è un cantante e cantautore italiano nato a Bologna, attualmente sposato con Claudia Pezzoni, avvocato penalista di grande successo, famosa per essersi occupata del rapimento del

arabesquessence : @imironicc Non mi capacito di come ci sia davvero gente che ha pensato male di Giulia e Claudio... Comunque in real… - xrita_ : Giulia “Tu sei figlio d’arte, io sono figlia di parte” Giacomo “io sono figlio del vento”#gfvip NON MANDATELO VIA VI PREGO - dario39355099 : @_incasinata Giusto c'erano anche quelli! Mi ricordo poi la prima videocassetta ( millenni fa), che lei era piccola… - BigFabi_ : Con sta parrucca Giulia sembra proprio figlia di Stefy. Adorooo ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia figlia Giulia, figlia disconosciuta Paolo Mengoli/ 'Mi porto questo dolore da 10 anni...' Il Sussidiario.net Il dolore di Giulia, la figlia disconosciuta di Paolo Mengoli

Lo straziante racconto di Giulia, la figlia che Paolo Mengoli ha disconosciuto dopo aver scoperto di non essere il padre biologico ...

Obama, le pagelle (spietate): Sarkozy è un «gallo», Putin un «boss»

Nell’autobiografia «Una terra promessa» impressioni e giudizi sui leader mondiali. . Dell’ex presidente francese viene sottolineata la bassa statura ...

Lo straziante racconto di Giulia, la figlia che Paolo Mengoli ha disconosciuto dopo aver scoperto di non essere il padre biologico ...Nell’autobiografia «Una terra promessa» impressioni e giudizi sui leader mondiali. . Dell’ex presidente francese viene sottolineata la bassa statura ...