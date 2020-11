Giudice rigetta causa di Trump su voto in Pennsylvania (Di domenica 22 novembre 2020) Un Giudice federale della Pennsylvania rigetta l’azione legale della campagna elettorale di Donald Trump per sospendere la certificazione del voto nello Stato. La bocciatura apre così la strada alle autorità della Pennsylvania all’ufficializzazione dei risultati elettorali. Per Trump si tratta di un duro colpo, ma lui giura che presenterà ricorso. Giudice rigetta causa di Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Unfederale dellal’azione legale della campagna elettorale di Donaldper sospendere la certificazione delnello Stato. La bocciatura apre così la strada alle autorità dellaall’ufficializzazione dei risultati elettorali. Persi tratta di un duro colpo, ma lui giura che presenterà ricorso.di

