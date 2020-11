Giù le mani cinesi dal 5G. Ecco come continua la campagna Usa (Di domenica 22 novembre 2020) Brasile, Ecuador e Repubblica dominicana. Sono gli ultimi tre Paesi a entrare nell’iniziativa Clean Network, il progetto dell’amministrazione statunitense per proteggere le reti 5G e la sicurezza dei dati dagli attori “maligni” lanciato ad agosto dal segretario di Stato americano Mike Pompeo con l’intento di formare un’alleanza per fronteggiare l’ascesa dei fornitori cinesi. Con l’ingresso dei tre nuovi Paesi dopo la visita del sottosegretario di Stato alla Crescita economica, Keith Krach, l’iniziativa può contare oggi su 53 Paesi “puliti”, 180 aziende di comunicazioni “pulite”. Inoltre, ha twittato Pompeo, “dozzine di compagnie leader — che rappresentano due terzi del Prodotto interno mondiale — si sono già unite alla marea verso il 5G affidabile. Molte altre sono in arrivo”. Poche settimane fa, l’amministrazione Trump aveva rinnovato l’appello all’Italia. ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) Brasile, Ecuador e Repubblica dominicana. Sono gli ultimi tre Paesi a entrare nell’iniziativa Clean Network, il progetto dell’amministrazione statunitense per proteggere le reti 5G e la sicurezza dei dati dagli attori “maligni” lanciato ad agosto dal segretario di Stato americano Mike Pompeo con l’intento di formare un’alleanza per fronteggiare l’ascesa dei fornitori. Con l’ingresso dei tre nuovi Paesi dopo la visita del sottosegretario di Stato alla Crescita economica, Keith Krach, l’iniziativa può contare oggi su 53 Paesi “puliti”, 180 aziende di comunicazioni “pulite”. Inoltre, ha twittato Pompeo, “dozzine di compagnie leader — che rappresentano due terzi del Prodotto interno mondiale — si sono già unite alla marea verso il 5G affidabile. Molte altre sono in arrivo”. Poche settimane fa, l’amministrazione Trump aveva rinnovato l’appello all’Italia. ...

