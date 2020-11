Giro d’Italia 2021, confermate tre tappe in Sicilia! Si delinea il percorso della Corsa Rosa (Di domenica 22 novembre 2020) Il Giro d’Italia 2021 sbarcherà sicuramente in Sicilia e nell’Isola andranno in scena tre tappe. A confermarlo è stato Manlio Messina, Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione. In un’intervista concessa a TeleMessina, infatti, il politico ha chiaramente affermato: “Non vi è alcun cambio di programma se non quello che la Grande Partenza, che doveva svolgersi nel 2021, è stata anticipata al 2020. Quindi nel 2021 si svolgeranno regolarmente le tre tappe. La riduzione dell’importo è dovuta all’annullamento del Giro di Sicilia, che speriamo di recuperare nel 2022. Lo stesso ovviamente si dovrebbe svolgere regolarmente nel 2021 Covid permettendo”. Il Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Ilsbarcherà sicuramente in Sicilia e nell’Isola andranno in scena tre. A confermarlo è stato Manlio Messina, Assessore del Turismo, dello Sport e dello SpettacoloRegione. In un’intervista concessa a TeleMessina, infatti, il politico ha chiaramente affermato: “Non vi è alcun cambio di programma se non quello che la Grande Partenza, che doveva svolgersi nel, è stata anticipata al 2020. Quindi nelsi svolgeranno regolarmente le tre. La riduzione dell’importo è dovuta all’annullamento deldi Sicilia, che speriamo di recuperare nel 2022. Lo stesso ovviamente si dovrebbe svolgere regolarmente nelCovid permettendo”. Il...

