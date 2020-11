Ginnastica artistica, Finale Serie A: le pagelle. Angela Andreoli mostruosa, Giorgia Villa top, D’Amato e Maggio di grinta (Di domenica 22 novembre 2020) Oggi si è disputata la Finale della Serie A 2020 di Ginnastica artistica e si è assegnato lo scudetto del massimo campionato italiano a squadre. La Brixia Brescia ha vinto per la settima volta consecutiva (la 18ma nella sua storia). Di seguito le pagelle delle ginnaste di punta scese in pedana al PalaVesuvio di Napoli. Angela Andreoli: 9. Straripante. Dopo il doppio podio raccolto ai Campionati Assoluti e la stoccata di ieri alla trave, oggi la 14enne ha dimostrato tutta la sua grandezza, ha sfoggiato un talento mostruoso e ha ribadito che può regalarci grandi soddisfazioni nell’immediato futuro. Alla trave esibisce un esercizio infarcito di difficoltà (5.8 il D Score, da big mondiale) e ottiene un complessivo 14.600 (mezzo punto di bonus, ha commesso qualche ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Oggi si è disputata ladellaA 2020 die si è assegnato lo scudetto del massimo campionato italiano a squadre. La Brixia Brescia ha vinto per la settima volta consecutiva (la 18ma nella sua storia). Di seguito ledelle ginnaste di punta scese in pedana al PalaVesuvio di Napoli.: 9. Straripante. Dopo il doppio podio raccolto ai Campionati Assoluti e la stoccata di ieri alla trave, oggi la 14enne ha dimostrato tutta la sua grandezza, ha sfoggiato un talento mostruoso e ha ribadito che può regalarci grandi soddisfazioni nell’immediato futuro. Alla trave esibisce un esercizio infarcito di difficoltà (5.8 il D Score, da big mondiale) e ottiene un complessivo 14.600 (mezzo punto di bonus, ha commesso qualche ...

