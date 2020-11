Giacomo Nizzolo firma il contratto per il 2021, ma non svela la nuova squadra! Il brianzolo crea suspence… (Di domenica 22 novembre 2020) Giacomo Nizzolo è uno dei pezzi pregiati del Ciclomercato. Il Campione d’Italia e d’Europa, infatti, è in scadenza di contratto con la NTT (che diventerà Qhubeka Assos con il maggior impegno dello sponsor svizzero) e non si sa ancora quale sarà il suo futuro. Il brianzolo sta creando un po’ di suspence e oggi ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre firma un contratto, ma non ha svelato per che squadra! Il 31enne ha accompagnato l’immagine con una serie di puntini di sospensione, con l’emoticon di una penna e un punto di domanda. Giacomo Nizzolo sembra dire: “Per chi avrò firmato? Ve lo dico dopo…“. Egli stesso aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport che ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)è uno dei pezzi pregiati del Ciclomercato. Il Campione d’Italia e d’Europa, infatti, è in scadenza dicon la NTT (che diventerà Qhubeka Assos con il maggior impegno dello sponsor svizzero) e non si sa ancora quale sarà il suo futuro. Ilstando un po’ di suspence e oggi ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentreun, ma non hato per cheIl 31enne ha accompagnato l’immagine con una serie di puntini di sospensione, con l’emoticon di una penna e un punto di domanda.sembra dire: “Per chi avròto? Ve lo dico dopo…“. Egli stesso aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport che ...

Giacomo Nizzolo ha scelto la sua destinazione per il prossimo anno. Uno dei pezzi più pregiati del CicloMercato 2021 si è ormai accasato, pronto a riprendere da dove ha lasciato per far splendere la s ...

