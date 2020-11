GF Vip | Selvaggia Roma pilotata dalla produzione? “La regia la carica nel confessionale”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 22 novembre 2020) L’ingresso dinella casa del GF Vip ha generato parecchio sgomento. La ragazza, infatti, sin dai primi minuti trascorsi nel reality show, ha cominciato a sparare a zero contro alcuni concorrenti. Questo suo comportamento sta facendo sorgere dei sospetti agli utenti del web. In molti, infatti, credono che l’influencer sia manipolatadel Grande Fratello per creare delle dinamiche accese in casa. In particolare, alcuni telespettatori hanno notato che la ragazza cambia atteggiamento nel momento in cui esce dal confessionale. I dubbi dei telespettatori sunon si è integrata perfettamente all’interno del gruppo dei concorrenti del GF Vip. Il motivo principale risiede nel fatto che la nuova arrivata si ...