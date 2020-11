GF Vip, fratello di Pierpaolo contro Selvaggia Roma: Chiofalo e Michelazzo parlano di denunce e ritocchini (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri durante “Non succederà più” con Giada Di Miceli su Radio Radio, oltre a Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo è intervenuto anche Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo che ha parlato di Selvaggia Roma dopo il suo discusso ingresso al GF Vip. GF Vip, il fratello di Pierpaolo contro Selvaggia Roma: “Bugiarda e maleducata” Penso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri durante “Non succederà più” con Giada Di Miceli su Radio Radio, oltre a Francescoed Elianaè intervenuto anche Giulio Pretelli,minore diche ha parlato didopo il suo discusso ingresso al GF Vip. GF Vip, ildi: “Bugiarda e maleducata” Penso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, il fratello di Pierpaolo contro Selvaggia Roma: Francesco Chiofalo e Eliana Michelazzo parlano di denunce e… - Marzia96227816 : @lostjnpieces @stefyorlandobot Vi amooooooo....siete unici.....questo grande fratello vip con voi è il top?????????????????????????????????????????????? - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Pazzi per la Gregoraci. Ecco perché amare Elisabetta... - #Grande #Fratello #Pazzi #Gregoraci… - CannelongaRina : @borghi_claudio Per schizzare ai 200mila ti consiglio di commentare il 'grande fratello VIP' ?? - FeliceSalvati2 : @IoBoh99 Ma non ha detto che lei ha giocato con lui. Ha detto che ha recuperato il rapporto. Le vuole bene come un… -