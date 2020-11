GF Vip 5 | Selvaggia Roma si sganascia dal ridere | c’entra un peto di Patrizia De Blanck

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 22 novembre 2020)Deè diventata protagonista di un momento imbarazzante al Gf vip 5, ovvero ha secondo il web sganciato unin presenza di, lasciando letteralmente a terra la “new-entry” nella Casa dalle risate. La nobildonna, stando a quanto emerso in rete, si sarebbe rilassata molto poco prima di andare a letto, tanto da lasciarsi andare ad unrumoroso, così come emerge dai post pubblicati in queste ore nel web, che hanno provocato tra le reazioni più disparate degli utenti. La curiosità è tanta, dunque, vi spieghiamo nel dettaglio il curioso caso che ha visto larsi dalsu. Gf vip,ride a crepapelle, ...