Gf Vip 5, Eliana Michelazzo attacca Selvaggia Roma: «Mi ha rubato più di 12 mila euro di vestiti. Beve e magari non si ricorda quello che combina». L’ex Chiofalo: «L’ho denunciata, ma non ha fissa dimora» (Di domenica 22 novembre 2020) Selvaggia Roma (US Endemol Shine) Selvaggia Roma non fa discutere soltanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Negli scorsi giorni, si sono infatti scagliate contro la concorrente due persone che, in passato, hanno avuto parecchio a che fare con lei: Eliana Michelazzo e il suo ex fidanzato “lenticchio” Francesco Chiofalo. Affermazioni poco lusinghiere, a patto che coincidano con la verità, che sembrano gettare più di un’ombra sulla donna. La prima a fare delle rivelazioni sulla “nemica-amatissima” Selvaggia è stata la Michelazzo. L’ex manager di Pamela Prati, coinvolta nel casus Caltagirone, ha infatti asserito, ai microfoni del programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli su ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020)(US Endemol Shine)non fa discutere soltanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Negli scorsi giorni, si sono infatti scagliate contro la concorrente due persone che, in passato, hanno avuto parecchio a che fare con lei:e il suo ex fidanzato “lenticchio” Francesco. Affermazioni poco lusinghiere, a patto che coincidano con la verità, che sembrano gettare più di un’ombra sulla donna. La prima a fare delle rivelazioni sulla “nemica-amatissima”è stata lamanager di Pamela Prati, coinvolta nel casus Caltagirone, ha infatti asserito, ai microfoni del programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli su ...

Manuel_Real_Off : Ma in che senso??? Ma io una volta dopo una serata l’ho accompagnata a casa aiutoooo #gfvip - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #ElianaMichelazzo e #FrancescoChiofalo ospiti in radio ci vanno giù pesanti contro #SelvaggiaRoma, poi… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Eliana e Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: ‘Non ha fissa dimora’ - blogtivvu : Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo, nuove accuse: “Selvaggia Roma ha preso in giro gli autori del #GFVip, si è… - infoitcultura : GF Vip, Selvaggia Roma escort? L'audio compromettente pubblicato da Eliana Michelazzo -