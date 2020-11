"Gerry Scotti sì, io no". Iva Zanicchi, le pesantissime conseguenze fisiche del coronavirus (Di domenica 22 novembre 2020) Dovrebbero impedirmi di scrivere di Iva Zanicchi: per me è come una sorella, più grande (voglio fare il giovane). Iva mi richiama dalla sua casa. Neanche la riconosco: «Iva, hai la voce di una bambina». «Roberto, ci credo, con tutto il cortisone che mi hanno fatto prendere, ho le corde vocali di una adolescente. Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta. Sono qui a casa, della famiglia sono l'unica che è tornata negativa. Mio marito Fausto positivo, mia figlia Micaela positiva, mio genero, i miei nipoti, mio fratello, mia sorella, le nipoti». Ora sta a casa, ma come l'ha preso? «Da cretina. Era comunione del bambino di una mia nipote. Sono venuti a casa, con la torta. Non ho resistito e li ho baciati. Poi hanno scoperto di essere positivi». L'unico rimpianto? «Te lo dico subito: tutti, ma proprio tutti hanno perso almeno sette chili, mi dicono anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Dovrebbero impedirmi di scrivere di Iva: per me è come una sorella, più grande (voglio fare il giovane). Iva mi richiama dalla sua casa. Neanche la riconosco: «Iva, hai la voce di una bambina». «Roberto, ci credo, con tutto il cortisone che mi hanno fatto prendere, ho le corde vocali di una adolescente. Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta. Sono qui a casa, della famiglia sono l'unica che è tornata negativa. Mio marito Fausto positivo, mia figlia Micaela positiva, mio genero, i miei nipoti, mio fratello, mia sorella, le nipoti». Ora sta a casa, ma come l'ha preso? «Da cretina. Era comunione del bambino di una mia nipote. Sono venuti a casa, con la torta. Non ho resistito e li ho baciati. Poi hanno scoperto di essere positivi». L'unico rimpianto? «Te lo dico subito: tutti, ma proprio tutti hanno perso almeno sette chili, mi dicono anche ...

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - pazzipergerry : Bellissimo momento Yoga , le animation di @tusiquevales_it sono top. @Gerry_Scotti prossima settimana sarebbe belli… - pazzipergerry : RT @MarcoDAmico1977: Gerry che non riesce ad urlare PIEROOO mi fa una tenerezza incredibile. Torna presto @Gerry_Scotti ?? #tusiquevales -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti CORONAVIRUS: GERRY SCOTTI è Uscito dall'Ospedale. Ecco le Condizioni di Salute del CONDUTTORE iLMeteo.it Tu Si Que Vales 2020: Filippo Re (video e gallery)

Nell’undicesima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 21 novembre 2020, abbiamo visto anche Filippo Re, sensitivo di 29 anni. Filippo ha presentato un gioco che ha visto come ...

Tu sì que vales, ecco i finalisti che si sfideranno sabato prossimo

Sabato prossimo arriva la finale di Tu sì que vales. Ecco i sedici concorrenti che si contenderanno il titolo della settima edizione ...

Nell’undicesima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 21 novembre 2020, abbiamo visto anche Filippo Re, sensitivo di 29 anni. Filippo ha presentato un gioco che ha visto come ...Sabato prossimo arriva la finale di Tu sì que vales. Ecco i sedici concorrenti che si contenderanno il titolo della settima edizione ...