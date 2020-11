Genoa, Maran: “Sapevamo che avremmo faticato. Sento la fiducia della società” (Di domenica 22 novembre 2020) Una rete di Rodrigo De Paul punisce il Genoa nel match contro l'Udinese. Ora il Grifone è in crisi, con una vittoria che manca dal secondo turno dopo il successo nella prima giornata contro il Crotone.LE PAROLE DI MaranTocca al tecnico Rolando Maran analizzare il match ai microfoni di Sky Sport: "Essere riusciti a mettere in difficoltà l'Udinese che è molto solida è comunque un aspetto positivo, anche se non ci fa piacere. Gli assenti sono tanti. I ragazzi stanno cercando di tirarsi fuori da questa situazione. Doveva essere una ripartenza anche nel risultato. Dobbiamo essere bravi a migliorare ancora. Oggi sapevamo di meritare di più. Perin? Stavamo cercando il tutto per tutto. Nel finale il loro portiere ha fatto una grande parata. Preoccupazione? Sarei più preoccupato se non vedessi passi in avanti. Dalla seconda partita sapevo che ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Una rete di Rodrigo De Paul punisce ilnel match contro l'Udinese. Ora il Grifone è in crisi, con una vittoria che manca dal secondo turno dopo il successo nella prima giornata contro il Crotone.LE PAROLE DITocca al tecnico Rolandoanalizzare il match ai microfoni di Sky Sport: "Essere riusciti a mettere in difficoltà l'Udinese che è molto solida è comunque un aspetto positivo, anche se non ci fa piacere. Gli assenti sono tanti. I ragazzi stanno cercando di tirarsi fuori da questa situazione. Doveva essere una ripartenza anche nel risultato. Dobbiamo essere bravi a migliorare ancora. Oggi sapevamo di meritare di più. Perin? Stavamo cercando il tutto per tutto. Nel finale il loro portiere ha fatto una grande parata. Preoccupazione? Sarei più preoccupato se non vedessi passi in avanti. Dalla seconda partita sapevo che ...

