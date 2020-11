Genoa, Maran: «Gol annullato? Periodo un po’ così. Musso bravo» – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Udinese – VIDEORolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Udinese.SCONFITTA – «Eravamo riusciti a fare il gol nel finale, è un Periodo in cui gli episodi vanno un po’ così, nel finale siamo riusciti a mettere un po’ alla corda l’Udinese, Musso è stato bravo. Anche il loro gol è stato questione di centimetri, peccato perché avremmo meritato il gol».UDINESE CHIUSA – «Si sono chiusi molto bene, abbiamo provato ad allargarli con i cross, ma la loro fisicità gli permette di difendersi bene in queste circostanze. Abbiamo cercato di manovrare palla con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Rolando, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Udinese –Rolando, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Udinese.SCONFITTA – «Eravamo riusciti a fare il gol nel finale, è unin cui gli episodi vanno un po’, nel finale siamo riusciti a mettere un po’ alla corda l’Udinese,è stato. Anche il loro gol è stato questione di centimetri, peccato perché avremmo meritato il gol».UDINESE CHIUSA – «Si sono chiusi molto bene, abbiamo provato ad allargarli con i cross, ma la loro fisicità gli permette di difendersi bene in queste circostanze. Abbiamo cercato di manovrare palla con ...

