Gattuso: “Rosso a Bakayoko? Ho sbagliato. Dovevo cambiarlo e non l’ho fatto” (Di lunedì 23 novembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, in conferenza stampa dopo la sconfitta al San Paolo contro il Milan. Il Milan oggi è stato superiore? “Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise. Quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto”. Gli è stato chiesto se col senno di poi cambierebbe la formazione iniziale: “Politano in quella posizione ha fatto molto bene, Lozano ha avuto delle palle interessanti. Rifarei le scelte che ho fatto”. Sull’assenza di Osimhen: “Con Osimhen puoi andare a giocare più in verticale, oggi ci è mancato questo. Ma le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. È una sconfitta che ci deve far riflettere, soprattutto a livello mentale. Non è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino, in conferenza stampa dopo la sconfitta al San Paolo contro il Milan. Il Milan oggi è stato superiore? “Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise. Quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto”. Gli è stato chiesto se col senno di poi cambierebbe la formazione iniziale: “Politano in quella posizione ha fatto molto bene, Lozano ha avuto delle palle interessanti. Rifarei le scelte che ho. Sull’assenza di Osimhen: “Con Osimhen puoi andare a giocare più in verticale, oggi ci è mancato questo. Ma le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. È una sconfitta che ci deve far riflettere, soprattutto a livello mentale. Non è ...

