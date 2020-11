Gattuso: "Mentalità sbagliata del Napoli. Ibra? Colpo da Tyson a Koulibaly" (Di lunedì 23 novembre 2020) Napoli - Rino Gattuso non può essere contento del suo Napoli, battuto 3-1 in casa dal Milan , la sua ex squadra: " Ci può stare fare un errore, ma abbiamo fatto tutto noi - dice l'allenatore del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020)- Rinonon può essere contento del suo, battuto 3-1 in casa dal Milan , la sua ex squadra: " Ci può stare fare un errore, ma abbiamo fatto tutto noi - dice l'allenatore del ...

sportli26181512 : Gattuso: 'Mentalità sbagliata del #Napoli. Ibra? Colpo da Tyson a Koulibaly': L'allenatore azzurro dopo il ko con i… - P_res19 : La solita sincerità di Gattuso nel post gara. Ammette di non riuscire a dare mentalità al gruppo. Fa trasparire qu… - Luckyluciano971 : RT @BrunoGalvan85: Il problema della mentalità del @sscnapoli non nasce di certo stasera. Il discorso di Gattuso è per certi versi quello d… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Gattuso ai microfoni di #SkySport. - Emiliangiolo : @FraPolll2 @PignaMat Perso tutti gli scontri diretti, da quando c’è pioli giochiamo a calcio. Il problema di Gattus… -