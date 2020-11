Galli perde le staffe in tv: "Non ho avuto il vaccino. Uno scandalo" (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano si è sfogato in diretta per non aver ancora ricevuto il vaccino contro l'influenza, nonostante la sua età e professione Massimo Galli è uno degli ospiti più assidui della versione domenicale del programma di Myrta Merlino in onda su La7. Il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, uno di quelli in prima linea contro l'emergenza coronavirus, è intervenuto quest'oggi per parlare dei vaccini e ha fatto emergere una delle contraddizioni più gravi di questo periodo storico e, in particolare, dell'attuale momento dell'epidemia. Mentre il governo e gli esperti, tra i quali lo stesso Galli, spingono affinchè ci sia una diffusione rapida e massiccia dei vaccini antinfluenzali, almeno per i soggetti più ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano si è sfogato in diretta per non aver ancora ricevuto ilcontro l'influenza, nonostante la sua età e professione Massimoè uno degli ospiti più assidui della versione domenicale del programma di Myrta Merlino in onda su La7. Il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, uno di quelli in prima linea contro l'emergenza coronavirus, è intervenuto quest'oggi per parlare dei vaccini e ha fatto emergere una delle contraddizioni più gravi di questo periodo storico e, in particolare, dell'attuale momento dell'epidemia. Mentre il governo e gli esperti, tra i quali lo stesso, spingono affinchè ci sia una diffusione rapida e massiccia dei vaccini antinfluenzali, almeno per i soggetti più ...

