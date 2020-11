G20: "Scuola essenziale, garantire istruzione in presenza" (Di domenica 22 novembre 2020) “Abbiamo preso misure per mitigare l’impatto della pandemia del Covid-19 sull’istruzione. Mettiamo in evidenza l’importanza di continuare a garantire l’istruzione in tempi di crisi con l’attuazione di misure per assicurare l’apprendimento di persona e, se necessario, un efficace insegnamento a distanza”. Lo afferma il G20 nel comunicato finale, sottolineando che “un’istruzione di qualità inclusiva ed equa per tutti è centrale per combattere le disuguaglianze”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) “Abbiamo preso misure per mitigare l’impatto della pandemia del Covid-19 sull’. Mettiamo in evidenza l’importanza di continuare al’in tempi di crisi con l’attuazione di misure per assicurare l’apprendimento di persona e, se necessario, un efficace insegnamento a distanza”. Lo afferma il G20 nel comunicato finale, sottolineando che “un’di qualità inclusiva ed equa per tutti è centrale per combattere le disuguaglianze”.

