G20 | impegno dei leader a garantire il vaccino ai paesi poveri Preoccupata Angela Merkel | “Siamo troppo lenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Pandemia, vaccini e debiti. E’ il trinomio che tiene banco al G20 (virtuale) in Arabia Saudita. Secondo quanto si legge nella bozza del comunicato finale il G20, ossia il gruppo delle 20 più grandi economie del mondo, si impegna a finanziare un’equa distribuzione dei vaccini, delle cure e dei test per il Covid-19 in modo che ipiùnon siano tagliati fuori. “Riconosciamo il ruolo di una immunizzazione ampia come un bene pubblico globale”, si legge nel documento. L’Unione Europea ha chiesto al G20 4,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno per fornire aipiùmedicinali e attrezzature utili a fronteggiare il Covid-19. –si è detta “” per la lentezza delle discussioni sull’accesso dei...