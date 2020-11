Francesco Colella: «Un artista sa donarti le parole giuste per le emozioni, quando non le trovi» (Di domenica 22 novembre 2020) Quando hai la possibilità di confrontarti con Francesco Colella riesci a toccare con mano la genuinità e l’incanto che ha conservato, nonostante alcuni successi conquistati soprattutto ultimamente e gli incontri importanti (da Ronconi a Tiezzi, da Danny Boyle a Stefano Sollima). Pondera le parole e si pone in ascolto e, con l’atteggiamento di chi si mette in discussione, dichiara: «è bene che se qualcuno giudica quello che dico, non sia d’accordo oppure ritenga opinabile qualcosa che realmente ho detto». In quanto attore – anche se non tutti hanno davvero questa dote – ha il termometro della situazione, non ha timore di esprimersi, ma ci tiene a non essere frainteso e lancia una “provocazione” costruttiva: «come artisti abbiamo una voce molto più potente dei media e allora anziché prendermela coi media, chiedo a noi artisti se non siamo stati, forse, fino ad oggi, un po’ troppo timidi. “Voi avevate voci potenti / lingue allenate a battere il tamburo/”, cantava De André ne La domenica delle salme». Conosciamo meglio quest’attore, anche perché avremo sempre più modo di incontrarlo sul piccolo schermo, così come sul grande e sulle tavole del palcoscenico non appena riapriranno. Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) Quando hai la possibilità di confrontarti con Francesco Colella riesci a toccare con mano la genuinità e l’incanto che ha conservato, nonostante alcuni successi conquistati soprattutto ultimamente e gli incontri importanti (da Ronconi a Tiezzi, da Danny Boyle a Stefano Sollima). Pondera le parole e si pone in ascolto e, con l’atteggiamento di chi si mette in discussione, dichiara: «è bene che se qualcuno giudica quello che dico, non sia d’accordo oppure ritenga opinabile qualcosa che realmente ho detto». In quanto attore – anche se non tutti hanno davvero questa dote – ha il termometro della situazione, non ha timore di esprimersi, ma ci tiene a non essere frainteso e lancia una “provocazione” costruttiva: «come artisti abbiamo una voce molto più potente dei media e allora anziché prendermela coi media, chiedo a noi artisti se non siamo stati, forse, fino ad oggi, un po’ troppo timidi. “Voi avevate voci potenti / lingue allenate a battere il tamburo/”, cantava De André ne La domenica delle salme». Conosciamo meglio quest’attore, anche perché avremo sempre più modo di incontrarlo sul piccolo schermo, così come sul grande e sulle tavole del palcoscenico non appena riapriranno.

