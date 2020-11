Francesca Fialdini | età | altezza | peso | origini | laurea | fidanzato

Leggi su tuttivip

(Di domenica 22 novembre 2020) Fascino solare, sorriso smagliante e talento da vendere.è una delle conduttrici televisive (e radiofoniche) più amate, nota per aver condotto La vita in diretta con Marco Liorni e in poi con Tiberio Timperi. La ricordiamo in tanti altri programmi come ad esempio Uno mattina, Da noi… a ruota libera o nella docuserie Fame d’amore che tratta il tema dei disturbi alimentari. Sapevate cheè un’amante del calcio e tifosa sfegatata della Juventus? Non solo in teoria ma anche in pratica: “Mi è capitato spesso di fare partite miste uomini-donne e, una volta, non so come sia successo, con un mio tiro la palla è finita in rete. Questa azione mi ha reso celebre per mesi!”, ha raccontato a Famiglia Cristiana. Cerchiamo di conoscere meglio la star ...