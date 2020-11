Franca Leosini: la RAI cancella l'intervista all'ex di Lucia Annibali, ecco perché (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera sarebbe dovuta andare in onda l'intervista di Franca Leosini a Luca Varani, condannato per l'aggressione con l'acido a Lucia Annibali, ma la Rai ha deciso di cancellarla. In occasione delle Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Rai Storia avrebbe mandato in onda l'intervista di Franca Leosini a Luca Varani del 2016, condannato per l'aggressione a Lucia Annibali, ma la Rai ha deciso di cancellarla per non urtare la sensibilità delle vittime di violenza. Con una nota, la Rai ha comunicato la cancellazione dell'intervista di Franca Leosini, spiegando le motivazioni: "Il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera sarebbe dovuta andare in onda l'dia Luca Varani, condannato per l'aggressione con l'acido a, ma la Rai ha deciso dirla. In occasione delle Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Rai Storia avrebbe mandato in onda l'dia Luca Varani del 2016, condannato per l'aggressione a, ma la Rai ha deciso dirla per non urtare la sensibilità delle vittime di violenza. Con una nota, la Rai ha comunicato lazione dell'di, spiegando le motivazioni: "Il ...

