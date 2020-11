Fortitudo Bologna-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2020-2021 (Di domenica 22 novembre 2020) C’è chi ha già definito questo un derby che non è derby, a causa dell’assenza del pubblico alla Unipol Arena. Rimane, nonostante tutto, un’emozione che riunisce ancora una volta tutta la città di Bologna, quella che per un giorno si divide nelle sue due anime: biancoblu quella della Fortitudo, bianconera quella della Virtus. Le due squadre vivono situazioni completamente diverse, seppur sempre con quel margine di malumore che le accompagna. La Fortitudo, infatti, è ultima dopo aver subito ogni sorta di problema tra Covid-19 e infortuni a diversi giocatori che hanno obbligato a numerosi cambiamenti. La Virtus, invece, è al momento quarta a quota 8 punti con paradosso: non ha mai perso in trasferta, ma le tre sconfitte che ha subito sono tutte arrivate alla Segafredo Arena. Le due ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) C’è chi ha già definito questo un derby che non è derby, a causa dell’assenza del pubblico alla Unipol Arena. Rimane, nonostante tutto, un’emozione che riunisce ancora una volta tutta la città di, quella che per un giorno si divide nelle sue due anime: biancoblu quella della, bianconera quella della. Le due squadre vivono situazioni completamente diverse, seppur sempre con quel margine di malumore che le accompagna. La, infatti, è ultima dopo aver subito ogni sorta di problema tra Covid-19 e infortuni a diversi giocatori che hanno obbligato a numerosi cambiamenti. La, invece, è al momento quarta a quota 8 punti con paradosso: non ha mai perso in trasferta, ma le tre sconfitte che ha subito sono tutte arrivate alla Segafredo Arena. Le due ...

