Formentor | il SUV coupé che celebra il nuovo brand Cupra

(Di domenica 22 novembre 2020) Cupra Formentor: lascia stare tutto ciò che è stato scritto e di cui hai letto. Questo nuovo sport utility coupé celebra in tutto e per tutto la nascita del nuovo marchio indipendente Cupra. Marchio che ha già in gamma ben quattro modelli. Senza contare le Limited Edition e le auto da corsa. Ma in programma ci sono altrettante novità. Nelle prossime settimane uscirà la Cupra Leon Hatchback e Sportsturer. Poi sarà il momento dell’elettrica Cupra el-Born a cui seguirà Tavascan, anche lei 100 per cento elettrica. Formentor, il primo modello nativo Cupra