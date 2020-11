Formazioni ufficiali Roma Parma: le scelte degli allenatori (Di domenica 22 novembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Roma Parma match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Parma, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021. Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Parma (4-3-1-2): Sepe; Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Sohm, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.(4-3-1-2): Sepe; Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Sohm, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho. Leggi su Calcionews24.com

