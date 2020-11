Formazioni ufficiali Napoli Milan | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Mertens. All.: Gattuso.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli (in panchina Bonera). Leggi su Calcionews24.com