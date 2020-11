Formazioni ufficiali Fiorentina Benevento: Vlahovic titolare, c’è Sau (Di domenica 22 novembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina Benevento match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Benevento, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021. Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouamé, Bonaventura, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Improta, Sau; Moncini. Allenatore: Inzaghi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouamé, Bonaventura, Ribery;. Allenatore: Prandelli.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Improta, Sau; Moncini. Allenatore: Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

