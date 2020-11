Formazioni ufficiali Ascoli-Entella | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Ledi-Virtus, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di. Entrambe le squadre vanno a caccia di una vittoria per risalire la classifica. Al momento le due avversarie odierne si trovano vicine al fondo della graduatoria, a un punto dalla Cremonese fanalino di coda. Allo stadio Cino e Lillo Del Duca diPiceno il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Le: in attesa: in attesa SportFace.